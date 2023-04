Benzema uitblinker bij ruime zege Real, Ancelotti brengt verrassende invaller binnen de lijnen

Real Madrid blijft in de Spaanse competitie in het spoor van koploper FC Barcelona. De Koninklijke was zondag in eigen huis met 6-0 veel te sterk voor Real Valladolid, mede dankzij een razendsnelle hattrick van Karim Benzema.

Barcelona won zaterdag al met 0-4 bij Elche, waardoor de Catalanen tijdelijk vijftien punten voorsprong op Real hadden op de ranglijst. Tegen Valladolid brak de Braziliaan Rodrygo de ban, waarna Benzema weer eens liet zien waarom hij vorig jaar de Ballon d'Or in de wacht sleepte.

Met een hattrick in iets meer dan zes minuten zorgde de Fransman tussen de 29ste en 36ste minuut voor een ruime 4-0 voorsprong, die vervolgens ook de ruststand bleek. Vooral de derde, een omhaal op aangeven van Rodrygo, mocht er zijn. Na een uur spelen vond Real-trainer Carlo Ancelotti het tijd om zijn sterspeler wat broodnodige rust te gunnen.

Benzema ging naar de kant, en het Madrileense publiek moest even drie keer met de ogen knipperen om te zien wie hem verving. Het bleek Eden Hazard, die voor het eerst sinds de vijfde (!) speelronde weer eens minuten mocht maken in een competitieduel van Real. Marcos Asensio zorgde een kwartier voor tijd voor de 5-0, waarna Hazard een aandeel had in het slotakkoord. De Belg verzorgde de assist bij de 6-0 van Lucas Vázquez in de blessuretijd.