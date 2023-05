Heitinga doet belofte aan Kraay junior in opmerkelijk gesprek: 'Wat zeg je nou?'

John Heitinga belooft volgende week wat meer los te laten over zijn persoonlijke situatie bij Ajax. De trainer werd na de wedstrijd tegen FC Utrecht (3-1 zege) door Hans Kraay junior gevraagd of er interne gesprekken plaatsvinden over zijn toekomst, waarna een opvallend gesprek ontstond.

💬 Kraay: "Iedereen zit erop te wachten John, ik moet het aan je vragen. Als jij de technisch directeur tegenkomt, Mislintat, en daarna kom je Van der Sar tegen, praten die dan weleens met jou over volgend jaar?"

💬 Heitinga: "Ik ben ze nu al tegengekomen, Hans."

💬 Kraay: "En wat zeggen ze dan?"

💬 Heitinga: "Gefeliciteerd."

💬 Kraay: "En vraag jij dan nooit van: hoe zit dat, joh?"

💬 Heitinga: "Weet je, het is bijna einde seizoen. Het einde nadert, dus dan komt er ook snel duidelijkheid, want voor je 't weet begint het nieuwe seizoen. Ik wil me gewoon focussen op…"

💬 Kraay: "Dat snap ik, maar je snapt ook dat ik het moet vragen."

💬 Heitinga: "Natuurlijk, maar je weet ook welk antwoord je nu krijgt. Als er nieuws is, dan meld ik me echt als eerste."

💬 Kraay: "Je zei net: doe de groeten aan je vrouw. Even over jouw vrouw… Zegt jouw vrouw weleens: 'John, houd de eer aan jezelf'? Is dat ook nog een mogelijkheid, dat jij zegt: 'Ik wil niet'?"

💬 Heitinga: "Hans, nogmaals, ik focus me op de volgende wedstrijd."

💬 Kraay: "Wat zeg je nou?"

💬 Heitinga: "Ik focus me op de volgende wedstrijd."

💬 Kraay: "Oké…"

💬 Heitinga: "Je mag het volgende week nog een keer proberen."

💬 Kraay: "Dan heb ik meer kans?"

💬 Heitinga: "Dan heb je meer kans, want dan is het echt het einde van het seizoen."

💬 Kraay: "Want je hebt wel een beetje erover gesproken met ze?"

💬 Heitinga: "Dat hoor je volgende week."

💬 Kraay: "Ik zie aan je dat je er een beetje over gesproken hebt, en dat je vrouw nog niet heeft gezegd: 'Trek de stekker eruit, John.'"

💬 Heitinga: "Ik zie je volgende week."

De analisten van ESPN bekeken het interview ook. Jan Joost van Gangelen vond de beelden 'heerlijk', Kees Kwakman wat minder. "Dit is natuurlijk helemaal geen gezonde situatie. Zowel op als buiten het veld is er geen sprake van een gezonde situatie bij Ajax. Heitinga is degene die elke keer in het nieuws is en het gezicht is, maar hij kan blijkbaar ook geen duidelijkheid brengen. Voor hem als echte clubman is dat eigenlijk ook wel triest. "

Voormalig Ajacied Marciano Vink vulde aan: "Iedereen is aan het speculeren en we weten eigenlijk niets. Aan de ene kant is dat heel knap, dat er niets lekt. Niemand weet wat er op de achtergrond gebeurt. Misschien gebeurt er wel helemaal niets, al kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat er niet al hele lijsten met spelers en trainers liggen. Als Heitinga straks Champions League haalt, heeft hij dan opeens wel voldaan aan bepaalde criteria? Wij weten het niet."