Heitinga heeft 'regelmatig' contact met Mislintat: 'Maar daarover heb ik het niet met hem gehad'

Wie staat er met ingang van volgend seizoen aan het roer bij Ajax? John Heitinga werd eind januari aangesteld als (tijdelijke) opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder, maar weet nog altijd niet of hij ook volgend seizoen de eindverantwoordelijke is in Amsterdam. De huidige oefenmeester van Ajax kreeg op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met FC Groningen opnieuw vragen over zijn toekomst.

De afgelopen dagen pakten verschillende media uit met de zomerse transferplannen van Ajax. De huidige nummer drie van de Eredivisie wil zich in de zomer dolgraag versterken om volgend seizoen weer te kunnen domineren in eigen land én hoge ogen te gooien in Europa. Maar Sven Mislintat, de nieuwe technisch directeur, zal toch eerst een knoop moeten doorhakken over de trainerspositie alvorens hij een selectie kan samenstellen. “Ik denk dat we vooral moeten kijken naar de lange termijn, maar wat ik al eerder heb aangegeven: als er meer informatie is, dan deel ik die met jullie”, vertelde Heitinga zojuist op de persconferentie.



“Voorlopig is die er nog niet. Ik weet wel dat er heel hard gewerkt wordt. Ik voer gesprekken met Edwin (van der Sar, red.) en Sven, maar die duidelijkheid is er nu nog niet”, aldus Heitinga. Dat blijft toch opvallend. Niet in de laatste plaats omdat het seizoen er over drie wedstrijden al opzit voor Ajax. De Amsterdammers moeten in de laatste duels nog flink aan de bak om de derde plek vast te houden. “Voor mij is het alleen maar richten op de aankomende wedstrijd en dat is uit tegen FC Groningen”, zei Heitinga meermaals. De trainer werd desondanks gevraagd naar zijn contact met Mislintat. “We spreken elkaar regelmatig.”

Het is natuurlijk niet voor niks dat de media nieuwsgierig zijn naar de band tussen Mislintat en Heitinga. De Duitser zei bij zijn aanstelling - hij treedt overigens volgende pas ‘officieel’ in dienst bij Ajax - dat Heitinga op poleposition lag om ook volgends seizoen voor de groep te staan. “Ik heb het met hem niet over poleposition gehad. We kijken wel naar de huidige selectie en ook wel richting het nieuwe seizoen. Ik ben samen met de teammanagers druk bezig geweest met het oog op de voorbereiding. Zolang ik hoofdtrainer ben, zal ik me richten op het aankomende seizoen. Zolang ik niks hoor ben ik hoofdtrainer van Ajax.”