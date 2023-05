Heitinga-opvolger over Ajax-toekomst: 'We zijn daarover in gesprek'

Ajax-trainer John Heitinga werd na het ontslag van Alfred Schreuder vanuit de beloftenploeg doorgeschoven naar de hoofdmacht. Jong Ajax moest daardoor op zoek naar een tijdelijke opvolger, en die vond het in de persoon van Dave Vos. Diezelfde Vos heeft het tot dusverre behoorlijk goed gepresteerd met de jonge Ajacieden, maar kan nog niet zeggen of hij ook volgend seizoen nog trainer van die ploeg is.

Onder leiding van Vos behaalde Jong Ajax 21 punten in dertien wedstrijden. In de 24 wedstrijden waarin John Heitinga trainer was, haalden de talentvolle Amsterdammers 25 punten. Vos keerde in eerste instantie terug om de club te helpen, maar wordt nu dus nadrukkelijk gelinkt aan een langer verblijf bij de huidige nummer dertien van de Keuken Kampioen Divisie.

Artikel gaat verder onder video

“We zijn daarover in gesprek”, vertelt de oefenmeester bij NH Nieuws. “We gaan kijken wat daarin de juiste stappen zijn voor mij en voor de club, dus dat is nog even afwachten”, gaat Vos verder. De Jong Ajax-trainer geniet van zijn werkzaamheden als trainer van de talentvolle ploeg. “Werken met deze talenten is gewoon onwijs leuk om te doen”, sprak de oefenmeester. Onder meer Mika Godts, Jorrel Hato en Silvano Vos braken dit seizoen door en spelen geregeld mee met Ajax 1.

Vos keerde in februari terug bij Ajax om de beloftenploeg in de Keuken Kampioen Divisie te gaan trainen. De 39-jarige oefenmeester werkte daarvoor al tien jaar bij Ajax en had verschillende jeugdelftal onder zijn hoede.