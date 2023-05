Heitinga pakt Kudus hard aan: 'Dat is onzin wat ik nu hoor'

Ajax-trainer John Heitinga was bijzonder kritisch op het optreden van Mohammed Kudus dinsdagmiddag tegen FC Groningen. De buitenspeler van de Amsterdammers is dit seizoen een van de lichtpuntjes, maar haalde met twee acties het bloed onder de nagels van Heitinga vandaan. De oefenmeester zag overigens ook een goede actie van de Ghanees.

“Soms moeten we leren om een balletje aan iemand anders te gunnen”, analyseerde Heitinga na het duel (2-3) bij ESPN. Daarbij doelde hij op een actie van Kudus, die vanaf de rechterkant een bal had moeten afspelen bij een 0-1 stand. “Kudus moet de bal afspelen hier, dan kom je op 0-2. Maar nu gaat de bal naar de andere kant en is het 1-1. Als je een tweede goal maakt, tank je vertrouwen en loop je waarschijnlijk weg.”

Ook een andere actie werd uitgelicht door Heitinga: Kudus die in de omschakeling weigerde om mee te lopen met zijn directe tegenstander, waardoor FC Groningen tot een grote kans kwam. Of Kudus niet hoeft mee te lopen? “Dat is onzin wat ik nu hoor. Natuurlijk moet hij meelopen!”, foeterde de oefenmeester. “We beginnen goed. We hebben heel wat keren de achterlijn gehaald, maar het rendement was te laag. Het benutten van kansen zit hem soms ook in details.”

Heitinga zag vervolgens ook het tweede doelpunt van Ajax op het scherm, waar Kudus de bal wél aflegde, waardoor Brian Brobbey kon scoren. “Daar ligt de kracht van Kudus, dit is een goede goal”, zei Heitinga, die ook positief wilde blijven. “Het beginnen wel weer negatief, hé. (…) We hebben gedaan waarvoor we hier kwamen: winnen. Maar je moet eerder afstand nemen, we hebben hele goede dingen gezien. Maar ook een aantal mindere dingen. Als je eerder de 0-2 maakt, tank je vertrouwen.”

Tadic: zege symbool voor het seizoen

Ook Ajax-aanvoerder Dusan Tadic kwam voor de camera en vond het duel in Groningen symbool staan voor het seizoen. “Het ging met ups en downs. We starten goed, vallen meteen goed aan met een kans. Maar we moeten een tweede en derde goal maken. De eerste kans aan de andere kant is wel een goed”, zei de Serviër, die baalde van de lege tribunes. “We spelen voetbal voor de toeschouwers. Dat het stadion leeg is door een paar toeschouwers, hooligans. Misschien moeten we alleen voor moeders en kinderen spelen. Dat is in Servië weleens gebeurd. Dat zorgde voor een mooie atmosfeer.”

Laros Duarte brengt op fraaie wijze de spanning terug in de wedstrijd 👏#groaja pic.twitter.com/i9bdUjaZkP — ESPN NL (@ESPNnl) May 16, 2023