Heitinga reageert kort maar krachtig op vraag over terugkeer Blind

De Telegraaf pakte vrijdagochtend uit met het opvallende nieuws dat Klaas-Jan Huntelaar namens Ajax contact heeft gezocht met Daley Blind. De verdediger verruilde Ajax een paar maanden geleden transfervrij voor Bayern München, maar zou zijn gevraagd of hij ervoor openstaat om na dit seizoen terug te keren naar Amsterdam. John Heitinga heeft daar op de persconferentie kort maar krachtig op gereageerd.

Blind begon dit seizoen nog als basisspeler bij Ajax, maar kreeg gaandeweg de eerste seizoenshelft steeds meer kritiek over zich heen. Toenmalig trainer Alfred Schreuder besloot Blind met de start van het WK in Qatar voor de deur te passeren ten faveure van Owen Wijndal. Ook Devyne Rensch, normaliter een rechtsback, kreeg plots de voorkeur boven het clubicoon. De routinier was niet te spreken over zijn nieuwe rol bij Ajax, drong aan op een transfervrij vertrek en tekende uiteindelijk tot verbazing van velen voor een half jaar bij Bayern München.

Blind komt er in Zuid-Duitsland echter niet aan te pas. Zijn toekomst houdt de gemoederen alweer flink bezig. Volgens De Telegraaf heeft Blind niet enkel gesproken met technisch directeur Marc Overmars van Antwerp FC, maar heeft óók Huntelaar contact gelegd met de linkspoot. Verslaggever Mike Verweij van De Telegraaf wilde vrijdagmiddag op de persconferentie van Heitinga weten of de trainer openstaat voor een terugkeer van Blind. “Dat is voor nu niet aan de orde”, klonk het.

De huidige oefenmeester van Ajax weet ook niet of Huntelaar daadwerkelijk contact heeft gehad met Blind. “Dat is voor mij niet bekend, maar ik ga daar nu geen uitspraken over doen”, aldus de keuzeheer. Het nieuws van De Telegraaf werd vrijdagochtend overigens tegengesproken door verslaggever Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad. Volgens Wijffels speelt er op dit moment niks rond Ajax en Blind. Wijffels was ook degene die onlangs het gerucht dat Ajax Peter Bosz zou hebben benaderd ontkrachtte.