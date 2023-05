'Het vertrek van Van Nistelrooij kan PSV tientallen miljoenen gaan kosten'

Ruud van Nistelrooij is vlak voor de laatste speelronde opgestapt bij PSV. De oefenmeester zag het niet meer zitten en koos eieren voor zijn geld, waardoor er een gapend gat achterblijft op de bank voor de topper tegen AZ. Als PSV die wedstrijd verliest en Ajax wint in Enschede dan kunnen de Eindhovenaren zomaar de voorronde van de Champions League mislopen. Een duur geintje, in De FCUpdate Podcast bespreken host Stan Timmerman en redacteur Tijmen Gerritsen het vertrek van de oud-international, maar bekijken ze vooral de (sportieve) gevolgen voor PSV.

Vanaf het begin van de podcast gaat het al over PSV en de situatie rondom Van Nistelrooij, beluister de hele aflevering hieronder.