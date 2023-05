'Het wordt een knalfeest in Rotterdam, zoals ze dat alleen daar kunnen!'

Alles wijst erop dat Feyenoord kampioen van de Eredivisie wordt. Met de wetenschap dat de Rotterdamse selectie afgelopen zomer een heuse transformatie heeft ondergaan, is dat extra knap. Daarnaast heeft de club de kleinste begroting van de traditionele top-drie. De aanstaande titel is reden voor een feestje! FSV De Feijenoorder heeft al ruim een ton opgehaald om mooie dingen te organiseren rondom het kampioenschap. In de FCUpdate Podcast hebben host Stan Timmerman en redacteur Frank Hoekman het over het aankomende volksfeest.