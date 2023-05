Zowel Siem de Jong als Maarten Stekelenburg heeft aangegeven na dit seizoen te stoppen als professionele voetballers. De twee routiniers, die allebei het grootste gedeelte van hun carrière bij Ajax hebben gespeeld, nemen dit weekend afscheid bij hun clubs. In de FCUpdate Podcast gaat het over de twee Nederlandse sterkhouders, maar ook over het feit dat wij in Nederland veel te makkelijk over zulke legendes heenstappen. "Stekelenburg is iemand die een grote loopbaan had, hij verdient een groots afscheid. Hij heeft veel voor dit land betekend, ik vind dat wij te makkelijk legendes opzij schuiven", aldus FCUpdate-hoofdredacteur Dominic Mostert in de podcast.

Vanaf minuut 20:25 gaat het in de podcast over het afscheid van de twee legendes en het gemak waarmee wij als Nederlandse voetballiefhebbers met legendes omgaan.