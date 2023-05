Hoofdrollen voor Malen, Haller, Bellingham en Adeyemi bij dikke overwinning Dortmund

Borussia Dortmund heeft zondag een ruime overwinning geboekt in de Bundesliga. De nummer twee van Duitsland versloeg VfL Wolfsburg met 6-0 en hield zo de druk op koploper Bayern München: het gat is een punt. Wolfsburg blijft zevende staan.

Na een klein kwartier opende Dortmund de score. Na een voorzet van Julian Ryerson torende Karim Adeyemi uit boven zijn bewaker Josuha Guilavogui en kon hij de 1-0 binnenkoppen. Een lage voorzet van Adeyemi stelde Sébastien Haller in staat van dichtbij de 2-0 te maken, waarna Donyell Malen de ruststand op 3-0 bepaalde. Julian Brandt stormde samen met de Nederlander op het doel af en behield het overzicht, waardoor Malen kon binnentikken.

In de tweede helft scoorde Dortmund nog eens driemaal. Jude Bellingham maakte op opmerkelijke wijze de 4-0: zijn afstandspoeier vloog via keeper Koen Casteels tegen de lat, waarna de bal terug in het veld stuiterde en achter de doellijn belandde. Slordig balverlies van Sebastiaan Bornauw leidde daarna de 5-0 van Adeyimi in. De aanvaller liet na een hattrick te maken, want hij miste nog een penalty, maar Bellingham bepaalde de eindstand op 6-0.