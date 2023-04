Malen onderstreept topvorm bij Dortmund: goal én assist in één helft tegen Stuttgart

Donyell Malen heeft zijn topvorm bij Borussia Dortmund maar weer eens onderstreept. De oud-PSV'er bereidde na een klein half uur de 0-1 van Sébastien Haller voor in het Bundesliga-duel bij VfB Stuttgart met een prima assist na een aantal fraaie passeerbewegingen.

Nog geen tien minuten later tekende Malen zelf voor de 0-2 na een afgeslagen hoekschop. Daarmee scoort hij alweer voor het vierde duel op rij voor Die Borussen, die in Stuttgart moeten winnen om in het spoor van koploper Bayern München te blijven. Der Rekordmeister speelt tegelijkertijd een thuisduel met 1899 Hoffenheim.

Malen speelde vervolgens opnieuw een hoofdrol bij het volgende sleutelmoment in Stuttgart. Bij een snelle uitbraak trok Stuttgart-back Konstantinos Mavropanos aan de noodrem bij de Nederlander. Dat kwam de Griek op zijn tweede gele kaart te staan, waardoor Dortmund helemaal in een zetel belandde.