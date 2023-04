Sébastien Haller krijgt staande ovatie na speech in Johan Cruijff ArenA

Sébastien Haller heeft zondagavond afscheid genomen van Ajax. De aanvaller, die afgelopen zomer vertrok naar Borussia Dortmund, sprak de supporters in de Johan Cruijff ArenA kort voor de wedstrijd tegen FC Emmen toe. Hij kreeg een staande ovatie van het thuispubliek.

"Hallo iedereen, dank jullie voor dit moment", zei Haller tegen de fans. "Het was een genot om hier achttien maanden te spelen. We hebben mooie herinneringen gemaakt, ik denk dat iedereen die nog voor de geest kan halen. Dank jullie voor die momenten. Ik wens jullie het beste in het restant van dit seizoen. We geloven nog steeds. Nogmaals bedankt."

Haller speelde in anderhalf jaar tijd 66 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij 47 keer scoorde. Hij maakte met name in de groepsfase van het afgelopen Champions League-seizoen furore. Inmiddels is hij de eerste spits van Dortmund, nadat hij door teelbalkanker de eerste helft van het seizoen miste.