Ibrahim Afellay adviseert Feyenoord: 'Dat zou de beste transfer ooit zijn'

Het behouden van Arne Slot zou 'de beste transfer ooit' zijn voor Feyenoord, zo denkt Ibrahim Afellay. De club heeft aangegeven veel in het werk te stellen om de trainer binnenboord te houden, maar van witte rook is nog geen sprake.

Slot hecht waarde aan zijn gezinsleven in Nederland en heeft opgroeiende kinderen, maar staat tegelijkertijd bekend als een ambitieuze trainer. "Als een club als Tottenham Hotspur komt, zou het mij niet verbazen als hij daarnaartoe gaat", zegt Afellay dan ook bij Studio Voetbal. "Dan moet je een heel grote jongen zijn om dat te kunnen weigeren."

Volgens de oud-middenvelder heeft Slot bij Feyenoord 'eigenlijk al meer eruitgehaald dan erin zit.' "Wat Feyenoord kan doen, is Slot een gigantisch contract geven. Dat zou de beste transfer ooit zijn. Je moet het zo aantrekkelijk mogelijk maken om te blijven. Er kan vast wel wat bij, we praten niet over een normale trainer."

Afellay vindt de titel 'dik en dik verdiend' en spreekt van 'opnieuw een geweldig jaar voor Feyenoord'. "Vorig seizoen al met de Conference League-finale en dit seizoen een elftal helemaal opnieuw opgebouwd, dat is echt een wereldprestatie. Het is super moeilijk om er druk op te krijgen bij Feyenoord, elke speler kan wat met de bal. Dat is voor een tegenstander supermoeilijk om Feyenoord onder controle te krijgen. Er is zoveel dynamiek, als ze dan ook nog goed zijn met de bal, is het nauwelijks te verdedigen."