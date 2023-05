Pijnlijke beelden van Álvarez: 'Het is niet te hopen dat ze hem nog één keer wilden zien'

Edson Álvarez heeft weinig indruk gemaakt in wat zomaar zijn laatste wedstrijd voor Ajax kan zijn geweest. De 25-jarige middenvelder van Ajax zakte tegen FC Twente (3-1) opzichtig door de ondergrens. Bij Dit was het Weekend werden zondagavond de slechte momenten van Álvarez op een rijtje gezet. Karim El Ahmadi en Kenneth Pérez schrokken van wat zij zagen.

Álvarez leed gedurende de wedstrijd meerdere keren slordig balverlies. In de eerste minuut maakte hij met een te korte terugspeelbal richting Gerónimo Rulli meteen een fout. De Mexicaan herpakte zich niet, want in de eerste helft ging hij meerdere keer de mist in door bijvoorbeeld zijn acties te ver door te voeren. Aan het begin van de tweede helft schermde hij de bal niet goed af, waardoor Twente op gelijke hoogte kwam.

Artikel gaat verder onder video

"We hebben Álvarez heel vaak bejubeld en normaal gesproken is hij een ervaren speler die zeker is in zijn spel, maar dat liet hij vandaag totaal niet zien", aldus El Ahmadi. De fout van de middenvelder voorafgaand de 1-1 was volgens de oud-speler tekenend voor de wedstrijd van de Mexicaan. "Ik weet niet wat hij wilde doen, maar hij moet de bal gewoon rustig terugspelen naar een verdediger."

Ondanks zijn mindere wedstrijd lijkt Álvarez binnenkort een toptransfer te maken. Borussia Dortmund wil de controleur naar verluidt overnemen van Ajax. "Het is niet te hopen dat zij hem nog één keer wilden zien", grapte Pérez. "Dortmund haakt dan af", lachte El Ahmadi. "Álvarez is dit seizoen een van de betere spelers zonder bal een van de betere spelers van Ajax geweest, maar vandaag vond ik hem heel dramatisch."

In de nieuwste FCUpdate Podcast wordt het seizoen van Ajax en de vuistslag van Steven Berghuis besproken.