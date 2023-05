Als Arnold Mühren het voor het zeggen zou hebben gehad bij het Nederlands elftal, dan was Joey Veerman in de winter meegenomen naar het WK in Qatar. De 24-jarige middenvelder behoorde niet eens tot de voorselectie van Louis van Gaal en bleef dus thuis.

Waar Van Gaal het (nog) niet zag zitten in Veerman, lijken er onder Ronald Koeman meer kansen te komen voor de middenvelder van PSV. De spelmaker onderscheidt zich steeds vaker in positieve zin en dat was volgens Mühren afgelopen zaterdagavond tegen Sparta Rotterdam (0-1) niet anders.

Artikel gaat verder onder video

Mühren heeft in zijn Elftal van de Week voor De Telegraaf dan ook een plekje voor Veerman ingeruimd. "Je hebt spelers waarbij die bal altijd in veilige haven is. Dat is bij hem het geval. Hij speelt het liefst met lopende spelers en geeft die ballen op de juiste snelheid mee. Hij is één van de weinige middenvelders in Nederland die diepte ziet."

Volgens Mühren heeft niet alleen PSV, maar ook het Nederlands elftal zo'n type speler nodig. "Ik zeg misschien iets geks, maar ik had hem meegenomen naar Qatar. Je had in de manier waarop Nederland speelde iemand nodig die spelers als Memphis en Gakpo kon bedienen in de diepte."

In de FCUpdate Podcast, die hieronder te beluisteren is, ging het onder andere ook over PSV.