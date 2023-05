Inter deelt tegen Sassuolo alweer een dreun uit aan stadgenoot Milan

Inter heeft zaterdagavond drie belangrijke punten gepakt in de strijd om de vierde plaats in de Serie A. Met Stefan de Vrij in de basis werd Sassuolo met 4-2 verslagen, waardoor de club nu over SS Lazio heen naar de derde plek op de ranglijst gestegen is.

De overwinning van Inter betekent alvast een volgende klap in het gezicht van stadgenoot AC Milan, dat kwalificatie voor de Champions League volgend seizoen niet meer in eigen hand heeft. In de halve finale van deze jaargang staan de beide Milanese clubs dinsdag tegenover elkaar. Inter verdedigt dan een 0-2 uitoverwinning.

Artikel gaat verder onder video

Met het oog op dat duel spaarde Inter-trainer Simone Inzaghi een groot aantal basiskrachten, waaronder Denzel Dumfries, André Onana en spitsen Edin Dzeko en Lautaro Martínez. Het maakte de weg vrij voor Romelu Lukaku, die zich kort voor rust ook liet gelden toen hij de eerste goal van de avond op zijn naam kreeg. Met een kiezelhard schot zorgde hij na veertig minuten voor een 1-0 ruststand.

Daarna liep Inter via een eigen doelpunt van Ruan Netto en een goal van de inmiddels ingevallen Martínez in het eerste kwartier na rust uit tot een 3-0 voorsprong. Toch gaf Sassuolo zich niet gewonnen, en door treffers van Matheus Henrique en Davide Frattesi mocht de ploeg zelfs even ruiken aan een stuntje. Kort voor tijd maakte Lukaku met zijn tweede van de avond echter een einde aan de onzekerheid.