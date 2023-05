Inter zet eerste stap naar de dubbel: Lautaro schiet club naar tweede Coppa Italia op rij

Inter heeft voor het tweede jaar op rij de Coppa Italia gewonnen. De Champions League-finalist, met Denzel Dumfries in de basis en Stefan de Vrij als invaller, rekende in de finale in Rome af met Fiorentina, dat volgende maand de finale van de Conference League gaat spelen.

In het Olympisch Stadion in Rome keek Inter al vroeg tegen een achterstand aan. De Argentijn Nicolás González bezorgde Fiorentina namelijk een droomstart door al binnen drie minuten de 1-0 aan te laten tekenen. De spits passeerde Inter-doelman Samir Handanovic, die in het bekertoernooi de voorkeur krijgt boven eerste doelman André Onana, in de lange hoek.

González' landgenoot Lautaro Martínez stelde echter nog voor rust orde op zaken. Op aangeven van Marcelo Brozovic vond hij na een half uur spelen de lange hoek en was de gelijkmaker een feit. Nog geen tien minuten later besliste hij de finale met de mooiste goal van de avond. Nicolò Barella zette hoog voor en Martínez schoot hard en hoog de 2-1 tegen de touwen.

Fiorentina drong daarna flink aan. Dankzij een aantal reddingen van Handanovic bleef een gelijkmaker de ploeg van Simone Inzaghi echter bespaard. Bovendien mochten de Milanezen blij zijn dat invaller Luka Jovic het vizier niet op scherp had; hij miste een grote kans op de 2-2.

Door de prolongatie van de Italiaanse beker maakt Inter dit seizoen nog altijd een kans op een knappe 'dubbel'. Op 10 juni treffen de Nerazzuri Manchester City in Istanbul in de finale van de Champions League. Ook Fiorentina maakt nog kans op zilverwerk; de club speelt drie dagen eerder in Praag de finale van de Conference League tegen AZ-beul West Ham United.