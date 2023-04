Dessers grijpt naast finaleplaats: Fiorentina treft Inter in eindstrijd

Cyriel Dessers is er met Cremonese niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de Coppa Italia. De voormalig spits van onder meer Feyenoord kwam als invaller binnen de lijnen in de return van de halve eindstrijd tegen Fiorentina, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg met 0-0 gelijkspeelde.

Dat was voor Fiorentina, met Sofyan Amrabat als invaller, genoeg om zich voor het eerst sinds 2014 weer eens te plaatsen voor de finale van het Italiaanse bekertoernooi. De heenwedstrijd in Cremona was drie weken geleden al met 0-2 gewonnen door de ploeg uit Florence, waardoor het doelpuntloze gelijkspel van donderdagavond volstond.

Daarmee komt een einde aan het bekersprookje van Cremonese, dat in de Serie A op een degradatieplaats bivakkeert. In het toernooi om de Coppa Italia liet het echter een heel ander gezicht zien. Zowel aanstaand kampioen Napoli (na strasfchoppen) als AS Roma (1-2) werden achtereenvolgens in de achtste en kwartfinale uitgeschakeld. Dessers droeg met de openingstreffer in Rome nog flink bij aan de successen van de laagvlieger.

In de finale treft Fiorentina het Inter van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij. De titelhouder plaatste zich na een tweeluik met Juventus voor de eindstrijd, die op 24 mei in het Stadio Olimpico in Rome zal worden gespeeld.