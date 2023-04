Dessers: 'Mooi om te zien dat hij ontploft in 2023 bij Feyenoord'

Cyriel Dessers volgt de verrichtingen van zijn oude club Feyenoord nog op de voet. De spits beleefde vorig seizoen een succesvol jaar, waarin hij topscorer werd van de Conference League, maar met een landstitel in het vooruitzicht lijkt het huidige seizoen nóg mooier te worden. Dessers speelt zelf inmiddels voor Cremonese en is onder de indruk van de prestaties van Santiago Giménez, zijn opvolger als spits.

"Ik ben aan de ene kant wel verbaasd hoe goed ze het dit seizoen doen, omdat er zo veel jongens in de zomer zijn vertrokken en dus ook veel nieuwe jongens zijn gekomen", doelt Dessers niet alleen op zichzelf, maar ook op vertrokken sterspelers als Luis Sinisterra, Marcos Senesi, Tyrell Malacia en Fredrik Aursnes. In ruil daarvoor haalde Feyenoord de nodige nieuwe spelers. Bovendien heeft Feyenoord een 'heel sterke basis' met de technische staf en met spelers die er al wat langer zijn, vertelt Dessers aan Voetbal International.

"Met Santiago Giménez hebben ze een hele goede nieuwe centrumspits erbij. Vorig jaar zomer heb ik nog met Nigeria tegen hem en Mexico gespeeld. Toen zag ik al dat hij een echte goalgetter rond de zestien is: een killer", zegt Dessers over een oefenwedstrijd in mei 2022, waarin zowel hij als Giménez tot scoren kwam; Mexico won met 2-1. "Ik vind het mooi om te zien hoe hij is ontploft in 2023. Heel knap hoe Giménez het nu doet. Ook bijzonder dat Feyenoord opnieuw een mogelijke topscorer van een Europees toernooi in de ploeg heeft."

Van Bronckhorst

Feyenoord heeft na de uitschakeling in de KNVB Beker nog uitzicht op twee prijzen: de landstitel en de Europa League. Giovanni van Bronckhorst, de laatste trainer die Feyenoord kampioen maakte, hoopt van harte dat Arne Slot zijn opvolger wordt. "Voor de ontwikkeling van een ploeg en spelers individueel is het zó belangrijk om een keer een prijs te winnen", vertelt Van Bronckhorst in De Telegraaf. "Dan merk je pas wat het doet met je, dan ga je nadenken wat het betekent en wil je meer prijzen winnen."