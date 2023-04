Dessers laat zien scoren nog niet verleerd te zijn en is belangrijk in Serie A

Cyriel Dessers scoorde vorig seizoen aan de lopende band voor Feyenoord en is inmiddels te vinden in de Serie A. Daar moet hij promovendus Cremonese helpen in de strijd tegen degradatie naar de Serie B. Vrijdagavond speelde Dessers in ieder geval een belangrijke rol in de thuiswedstrijd tegen Empoli, dat met 1-0 werd verslagen in het Stadio Giovanni Zini.

Daar had Dessers de enige treffer van de wedstrijd al na vier minuten gemaakt. Voor de 28-jarige spits was het zijn zesde doelpunt van het seizoen in de Serie A. Cremonese leek al half gedegradeerd te zijn, maar krabbelt steeds verder omhoog. Door de belangrijke 1-0 overwinning is het verschil met de veilige zeventiende plaats is nu zeven punten.