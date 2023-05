Jansen zag ondanks teleurstellende finale twee Ajacieden die 'voetballend indruk maakten'

De bekerfinale tussen Ajax en PSV was weliswaar spannend, maar het niveau hield niet over. Evenals een week eerder tijdens de competitieontmoeting in Eindhoven waren beide ploegen erg slordig en vielen er weinig goede aanvallen te noteren. Freek Jansen van Voetbal International zag desondanks twee spelers bij Ajax die indruk wisten te maken: Edson Álvarez en Jorrel Hato.

Álvarez maakte in De Kuip zijn rentree bij Ajax. De Mexicaan moest het uitduel met PSV vorige week nog aan zich voorbij laten gaan omdat hij een week eerder tegen zijn zoveelste gele kaart van het seizoen was aangelopen en daardoor geschorst was. Álvarez pakte in de bekerfinale tegen PSV weliswaar opnieuw een gele kaart, maar was desondanks de uitblinker bij de Amsterdammers. Dat vindt Jansen althans. “Samen met Hato de twee spelers die voetballend de meeste indruk maakten bij Ajax”, vertelde de clubwatcher na afloop voor de camera van VI.

Artikel gaat verder onder video

De Mexicaanse middenvelder, die in de bekerfinale als verdediger begon, zal er desondanks een slecht gevoel aan hebben overgehouden. Niet alleen omdat Ajax voor de vierde keer dit seizoen onderuit ging tegen PSV, maar ook vanwege zijn gemiste strafschop. Dat was volgens Jansen tekenend voor het seizoen dat Ajax doormaakt. “Dit was in alles een bekerfinale die past bij het seizoen van Ajax en dan vooral de strafschoppenreeks. Daar zat heel veel symboliek in van dit Ajax dit seizoen”, stelt de verslaggever.

“Met een Brobbey, die in de zomer voor veel geld en met hoge verwachtingen is gehaald, maar weinig speelt. Vandaag (zondag, red.) wel, de hele wedstrijd én de verlenging, dus fysiek zal hij er wel goed voorstaan. Maar dan schiet hij zijn penalty zo onbesuisd over”, vervolgt Jansen. “Timber, die toch een teleurstellend seizoen doormaakt en ook worstelt met zijn vorm, die een penalty mist. En Álvarez, die eigenlijk de uitblinker was, maar op hét moment ook faalt. Dat laat eigenlijk zien dat het voor Ajax op alle vlakken een inktzwart seizoen is. De laatste prijs die ze konden pakken, pakken ze ook niet. Dat geeft wel aan hoe ver Ajax dit seizoen is gezakt.”

In de tweede FCUpdate Podcast zijn host Stan Timmerman en redacteur Thijs Meijaard het erover eens dat Edson Álvarez de beste was bij Ajax. Ook twee andere Ajacieden krijgen positieve kritieken. Benieuwd naar wie? Beluister de aflevering dan hieronder!