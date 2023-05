Jansen ziet dat discussie 'nieuw leven wordt ingeblazen' na bekerfinale: 'Het eerste wat je zou zeggen is...'

Op de persconferentie na de bekerfinale tussen Ajax en PSV baarde John Heitinga opzien door te zeggen dat zijn ploeg niet had getraind op het nemen van strafschoppen. De Amsterdammers gingen zondagavond uiteindelijk vanaf elf meter onderuit tegen PSV, dat er voor de tweede keer op rij met de eindzege van de KNVB Beker vandoor ging. Kun je strafschoppen nou wel of niet trainen? Freek Jansen van Voetbal International vindt het een lastige.

De reguliere speeltijd én verlenging leverden geen winnaar op in De Kuip. Ajax en PSV hielden elkaar op 1-1, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. De Eindhovenaren misten er weliswaar twee, maar Ajax zelfs drie. Na afloop erkende Heitinga dus dat hij zijn ploeg in aanloop naar de bekerfinale niet op strafschoppen had laten trainen. “Het is wel weer een discussie die nieuw leven in wordt geblazen”, zei Jansen na afloop voor de camera bij VI. “Ruud van Nistelrooij zei dat PSV data had gebruikt en wél geoefend had. Davy Klaassen zei op zijn beurt weer dat ze voor het WK hartstikke vaak hadden geoefend en ook allerlei data erbij hadden gepakt, maar dat ze alsnog door Argentinië werden uitgeschakeld na strafschoppen.”

Louis van Gaal, die tijdens het afgelopen WK in Qatar aan het roer stond bij het Nederlands elftal, hechtte veel waarde aan het trainen op strafschoppen. Hij liet er zelfs wetenschappelijke testen voor afnemen. De vele uren die daarin waren gestoken mochten echter niet baten. Oranje werd in de kwartfinale vanaf elf meter uitgeschakeld door de latere winnaar Argentinië. Jansen vindt het dan ook een ‘moeilijke discussie’ om te voeren. “Het eerste wat je zou zeggen is: als je toch zoveel dagen van tevoren traint voor een bekerfinale, neem dan een na training even met iedereen een strafschop. Maar het is niet na te bootsen. Heitinga zei dat Brobbey normaal gesproken een strafschoppennemer is die ‘m wel maakt, maar hij schoot hem nu gewoon over.”

Jansen zag dat het huiswerk van PSV, ondanks de zege na strafschoppen, eigenlijk ook niet mocht baten. André Ramalho én Ibrahim Sangaré faalden vanaf elf meter, terwijl doelman Joël Drommel alleen een antwoord had op de inzet van Edson Álvarez. Jurriën Timber en Brobbey misten weliswaar ook namens Ajax, maar schoten hun strafschop respectievelijk tegen de lat en de tribune in. “De data van PSV zijn natuurlijk leuk en aardig, maar Drommel ziet alleen die van Álvarez tegen hem aan worden geschoten. Ik heb vooral het gevoel dat het een loterij is, maar tegelijkertijd denk ik dat het geen kwaad kan om wel te oefenen”, aldus de clubwatcher.

