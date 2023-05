Jasper Cillessen staat nu wél voor de camera en reageert op weifelend optreden

Jasper Cillessen erkent dat hij een zware week achter de rug heeft. De keeper van NEC maakte vorige week een beslissende fout tegen sc Heerenveen (2-3 nederlaag) en maakte vrijdagavond een onzekere indruk tegen FC Twente (4-0 nederlaag). Hij verrichtte enkele goede reddingen, maar kwam een paar keer ook goed weg.

"Ik heb de knop omgezet en hard getraind, dan is dit geen lekkere afsluiter", erkent Cillessen voor de camera van ESPN. Hij wilde vorige week de pers niet te woord staan en ging bij zichzelf te rade. Welke conclusies kwamen daaruit voort? "Die houd ik intern." De doelman is niet geheel ontevreden over zijn optreden in Enschede. "Volgens mij heb ik een redelijke wedstrijd gespeeld, daar mogen jullie over oordelen."

Wel waren er wat hachelijke momenten. Zo leidde treuzelen van Cillessen bijna tot een doelpunt van de toegesnelde Manfred Ugalde. "Ik wacht lang, ik wilde blijven voetballen, hij blokt 'm. Daar kom ik inderdaad goed weg." In de tweede helft voorkwam hij bij een soortgelijk moment net op tijd dat Virgil Misidjan bij de bal kwam. "Ja, maar goed, je moet wel de marges opzoeken om te blijven voetballen. Volgens mij komt die bal daarna best aardig aan, dus het gaat net goed."

Cillessen vindt niet dat hij problemen heeft met zijn oriëntatievermogen. "Nee, ik blijf zo lang mogelijk wachten om te voetballen." Dat hij niet in topvorm steekt, erkent de keeper. "Ik heb betere fases gehad in mijn carrière. Daar moet ik even doorheen. Ik moet het een plek geven en had vandaag een hoog aantal reddingen, maar uiteindelijk gaan we er met 4-0 vanaf. Niemand is foutloos. Ik maak te veel fouten de laatste tijd, dat klopt."