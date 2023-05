‘Joey Veerman is de speler die Ajax mist op het middenveld’

De stap van Joey Veerman naar PSV bracht hoge verwachtingen met zich mee, maar die verwachtingen heeft hij allemaal waargemaakt. De Volendamse middenvelder was in de bekerfinale - opnieuw - de grote man bij de Eindhovenaren, in de FCUpdate Podcast kwam hij als enige PSV-er in het rijtje van Tops te staan in de wekelijkse rubriek Tops en Flops.

"Hij was wéér de beste van het veld", aldus host van de podcast Stan Timmerman. Thijs Meijaard, redacteur van FCUpdate, keek de finale ook en schoof aan bij de podcast. "Veerman was vorige week ook al heel goed (in Eindhoven tegen Ajax, red.). En Koeman zat op de tribune. Veerman is eigenlijk de speler die Ajax nu mist op het middenveld", concludeert Thijs.

Veerman heeft dit seizoen inmiddels negen keer gescoord en fungeerde dertien keer als aangever voor een teamgenoot. In de bekerfinale heeft hij dan geen assist of treffer mogen bijschrijven, maar belangrijk was hij wel. "Hij stak er met kop en schouders bovenuit op het hele veld. Iedereen was eigenlijk heel slordig en onrustig aan de bal, hij hield altijd het overzicht en durfde ook risico te nemen met zijn passes. Het was bij vlagen een genot om naar te kijken", is Thijs lovend over de geboren Volendammer.