Johan Derksen fileert 'blind paard' van Ajax: 'Niks bijzonders, een domme kracht'

Johan Derksen is geen fan van Brian Brobbey, zo heeft hij maandagavond duidelijk gemaakt bij Vandaag Inside. De 21-jarige spits van Ajax liet zondagavond in de bekerfinale tegen PSV meerdere mogelijkheden liggen en schoot in de penaltyserie hoog over.

Volgens Derksen heeft Brobbey tijdens de finale weinig goed gedaan. René van der Gijp vindt het tekenend dat de spits twintig minuten voor tijd, bij een 1-1 stand, voor eigen kansen ging in plaats van de bal breed te leggen op Steven Berghuis. "Als hij zoals John Heitinga zegt exceptioneel is, dan had hij die bal aan Berghuis gegeven", stelt de analist.

"Hij is zo blind als een paard", vult Derksen hem aan. Van der Gijp: "Het is een 100 procent goal als hij de bal aan Berghuis geeft. Als je dit niet ziet… Hij moet toch een keer omhoog kijken?" Derksen: "Ik vind het niks bijzonders, een beetje een domme kracht. Hij loopt met zijn kop naar beneden te voetballen."

Brobbey was een van de spelers aan Amsterdamse zijde die in de penaltyserie vanaf elf meter miste. Jurriën Timber (paal) en Edson Álvarez (gepakt door Joël Drommel) waren de anderen.

