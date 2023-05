Johan Derksen komt met keiharde reactie op verdriet van Hans Kraay junior

Johan Derksen heeft geen boodschap aan Hans Kraay junior, die volgens René van der Gijp 'ontzettend verdrietig' is door de manier waarop hij is afgeserveerd bij de start van Vandaag Inside. Kraay was een vaste tafelgast bij de voorgangers van het programma, maar Derksen wilde hem in het nieuwe programma niet meer aan tafel hebben.

"Nou, dat klopt", beaamt Derksen in gesprek met Shownieuws. "Ik wilde niet met Kraay en Jan Boskamp verder, omdat ik zat was van dat gelul over voetbal. Ik heb toen gezegd: 'Als jullie over voetbal verder willen, zet Wim Kieft of Hans Kraay op mijn plaats, dan stop ik ermee.' Ik ben op een leeftijd dat ik weg kan. Ik wil wél, wat John de Mol wilde, een actualiteitenshow doen."

"Maar ik zei ook: 'Dan kunnen we niet met vier voetballers aan tafel de oorlog in Oekraïne gaan analyseren, dus dan wil ik wij met z’n drieën en andere gasten.' Ik zeg: 'Dan is er voor Hans en Jan geen plaats'", legt Derksen uit. Hij komt met een harde reactie op de uitspraak van Van der Gijp dat Kraay er verdrietig over was. "Ik heb geen idee en het zal me ook een worst zijn."

René van der Gijp vond het onnodig om Kraay de deur te wijzen. "Hans zat er prima tussen, daar was niets mis mee. Hij was wel heel erg aangedaan ervan. Dat snap ik ook wel, want hij was een jongen van het eerste uur, hè?" Presentator Wilfred Genee is het daarmee eens. "Wat mij betreft had Hans er gewoon bij mogen blijven. Ik denk dat Hans een zéér goede kracht was die we altijd aan tafel hebben gehad."