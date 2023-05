Jol ergert zich aan Tadic: 'Die vent haalt het bloed onder je nagels vandaan met dat ouwe wijven-gedrag'

Kevin Hofland, Huub Stevens en oud-scheidsrechter Dick Jol waren niet blij met het gedrag van de spelers van Ajax en PSV tijdens de bekerfinale van zondag. De oud-leidsman was vooral niet blij met het optreden van Dusan Tadic en scheidsrechter Dennis Higler. Tijdens de eindstrijd om de KNVB Beker waren er constant opstootjes tussen beide partijen.

Hofland benadrukt dat hij ook wel eens ‘slimmigheidjes’ gebruikte, maar wat er zondag gebeurde ging volgens hem te ver. “Het lijntje tussen per se willen winnen en over de schreef gaan is dun”, zegt de oud-speler van Feyenoord en PSV tegen het Algemeen Dagblad. “Ik snap de emoties van voetballers die, zoals tijdens de bekerfinale, onder druk staan. Ik snap ook bepaalde slimmigheidjes die erbij horen, gebruikte ik zelf ook als speler. Wat ik niet snap: het matennaaien, het gejank, het elkaar gele kaarten aansmeren. Dat is de laatste jaren zichtbaar erger geworden. Dit moeten we als trainers afkeuren. Als signaal naar het publiek. Én in het belang van de sport, waarvan het imago er op den duur onder gaat lijden.”

Voormalig topscheidsrechter Jol heeft het vooral op Tadic gemunt. “De Ajax- en PSV-spelers gaven het slechtst denkbare signaal naar al die jongens en meiden op de amateurvelden. Neem zo’n Tadic. Die vent haalt toch voortdurend het bloed onder je nagels vandaan met zijn ouwe wijven-gedrag? Als ik nog scheidsrechter was, dan zou hij na de eerste keer meteen geel krijgen. En zou ‘meneer Tadic’ dan commentaar hebben, dan kon hij direct vertrekken. Dat is de remedie tegen lui, die alleen maar zijn om tegenstanders en supporters te tergen: genadeloos optreden.”

Higler floot de wedstrijd, maar dat deed de leidsman volgens Jol niet goed. Pas in de 43e minuut gaf de scheidsrechter zijn eerste gele kaart van de wedstrijd. “Voetballers zijn net kleine kinderen”, benadrukt de Hagenaar. “Als je ze één snoepje geeft, graaien ze het liefst de hele snoeppot leeg. Daarom moet je ze kort houden. Een capabele scheidsrechter had zondag direct laten zien dat hij de baas is. Dat verzuimde Higler, die zich alle relletjes maar liet gebeuren. Dankzij hem is het zo’n draak van een finale geworden. Echt, als vader van jonge kinderen had ik de tv uitgezet. En ik ben niet de enige, vermoed ik. Door dit gedrag stromen de stadions straks leeg.”

Volgens Stevens heeft Ajax zich in zijn eigen voet geschoten met deze tactiek tijdens de bekerfinale tegen PSV. “Ik heb vaak gezegd dat we in Nederland naïef zijn, dat winnen ook best ‘lelijk’ mag”, zegt de oud-coach van PSV. “Maar zo’n strategie, die wat anders is dan matennaaien, moet wél bij een club passen. In Amsterdam past het duidelijk niet. Juist door niet te voetballen, gaven ze PSV zondag de kans terug in de wedstrijd te komen.

