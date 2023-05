Kenneth Pérez kan gedachte over Arne Slot niet van zich afschudden

Het had er begin deze week veel van weg dat Arne Slot Feyenoord zou gaan verlaten voor Tottenham Hotspur, maar hij blijft de kampioen van Nederland trouw. De oefenmeester zette voor het weekend zijn handtekening onder een nieuw en verbeterd contract. Kenneth Pérez is van mening dat Slot het slim heeft aangepakt, al heeft hij ook het gevoel dat de trainer graag naar Tottenham Hotspur had gewild.

De geruchten over een overgang van Slot naar de nummer acht van de Premier League werden na het kampioenschap van Feyenoord steeds hardnekkiger. Niet in de laatste plaats omdat Slot zelf maar geen duidelijkheid wilde verschaffen over zijn toekomst. Toen begin deze week naar buiten kwam dat zijn zaakwaarnemer Rafaela Pimenta naar De Kuip zou afreizen en Tottenham Hotspur naar verluidt een formeel bod aan het voorbereiden was, leek een deal aanstaande. Maar zover kwam het dus niet.

Artikel gaat verder onder video

De keuze van Slot om bij Feyenoord te blijven kwam ook ter sprake tijdens het programma Dit was het Weekend op ESPN. Presentator Milan van Dongen vroeg aan analisten Karim El Ahmadi en Pérez hoe zij vinden dat Slot het in de afgelopen dagen heeft aangepakt. “Aan de ene kant heel slim, aan de andere kant weet ik niet of hij helemaal… Ik heb het gevoel dat hij graag naar Tottenham had gewild”, antwoordde Pérez. “Dat neem ik hem ook helemaal niet kwalijk, want dat zou ik ook wel willen. Maar toen het een beetje zo was dat Tottenham niet de bedragen wilde betalen die Feyenoord vroeg, heeft hij eieren voor zijn geld gekozen.”

Slot bevestigde in aanloop naar de laatste competitiewedstrijd van Feyenoord tegen Vitesse dat hij gesprekken heeft gevoerd met meerdere geïnteresseerde clubs. Hij lijkt desondanks vrij snel te hebben besloten over zijn toekomst. “Het is natuurlijk heel belangrijk om goed te vallen bij het Legioen”, stelde Pérez. “Hij heeft heel snel toch gekozen om de interesse af te kappen op het moment dat hij waarschijnlijk het gevoel kreeg dat het niet ging lukken. Nu heeft hij een sterk verbeterd contract. En terecht, want hij is wat mij betreft de hoofdreden dat Feyenoord nu écht meedoet.”