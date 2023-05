Kenny Tete vertelt wat hij doet als hij niet bij de Oranje-selectie zit

Kenny Tete hoopt deze maandag te horen te krijgen dat hij deel uitmaakt van de selectie van het Nederlands elftal voor de Final Four van de Nations League. De 27-jarige rechtsback van Fulham gaf zondag zijn visitekaartje af door op Old Trafford de score te openen tegen Manchester United. Na afloop van de wedstrijd (2-1) stond Tete Viaplay te woord.

Bart Nolles vroeg namens de zendgemachtigde of de bondscoach inmiddels weet wie Tete is. "Ik denk niet dat ik daar iets over moet zeggen", lachte Tete. "Of ik enig idee of ik bij de selectie zit? Nee, ik heb geen idee. Het is heel simpel: of ik zit erbij, of ik ga lekker op vakantie. Ja, zo nuchter sta ik erin", vervolgde de rechtervleugelverdediger, die door Ronald Koeman is opgenomen in de voorselectie.

Tete heeft een goed seizoen achter de rug waarin hij 31 wedstrijden (waarvan 29 als basisspeler) in de Premier League speelde. "Ik denk dat ik mezelf het hele seizoen heb laten zien, maar misschien heeft niet iedereen gekeken. Iedereen maakt gewoon zijn keuzes. Fair enough, dat respecteer ik. No hard feelings. Ik blijf mijn best doen. Als het niet het Nederlands elftal wordt, dan is het lekker voor mijn familie."

Tete heeft in totaal dertien wedstrijden in het Nederlands elftal gespeeld, waarvan zijn laatste twee jaar geleden. Dat was de verloren WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Turkije (4-2). Frank de Boer was destijds de bondscoach van Oranje.