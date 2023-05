Kevin de Bruyne brengt City vanaf precies dezelfde plek als Vinícius weer naast Real

Manchester City is in Madrid op 1-1 gekomen in de halve finale van de Champions League. Uitgerekend Kevin de Bruyne passeerde zijn landgenoot Thibaut Courtois met een uithaal van bijna exact dezelfde plek waarop Vinícius Junior in de eerste helft de 1-0 voor Real had gemaakt.

De Bruyne en Courtois gelden bepaald niet als vrienden, de twee zouden al jaren op gespannen voet met elkaar leven omdat de doelman een relatie met een ex-partner van de middenvelder zou hebben aangeknoopt. Dinsdagavond was De Bruyne zijn landgenoot in ieder geval voor even de baas.