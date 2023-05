KNVB maakt één tijdstip bekend: iedere gestaakte wedstrijd wordt volgende dag gespeeld

De KNVB bevestigt dat de aangescherpte veiligheidsmaatregelen van kracht blijven in de laatste speelrondes van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie en tijdens de play-offs.

Net zoals altijd, beoordeelt de burgemeester van de thuisspelende club of een wedstrijd die volgens het protocol in principe zou moeten worden gestaakt, ook vanuit onder meer openbare orde en veiligheid niet meer hervat kan worden. Dat blijft doorslaggevend, zo communiceert de KNVB.

Het competitiebestuur betaald voetbal (KNVB, Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie) heeft de volgende mogelijkheden: uitspelen, overspelen of de tussenstand wordt de eindstand. De sportieve factor weegt hierbij altijd het zwaarst. Per geval wordt bekeken wat recht doet aan de situatie.

Als een wedstrijd definitief is gestaakt, dan wordt het restant nu in principe de volgende dag om 12.00 uur uitgespeeld. Dit kan volgens de KNVB niet anders omdat er de komende weken weinig tijd is om gestaakte wedstrijden op een later moment uit te spelen.

