KNVB niet te vermurwen: regels voor stilleggen blijven het hele seizoen van kracht

De KNVB gaat pas na afloop van het huidige seizoen de aangescherpte regels voor het stilleggen van duels evalueren. Dat betekent dat zowel de laatste twee speelronden van de Eredivisie als de play-offs om Europees voetbal en die om promotie/degradatie mogelijk gevaar lopen.

De bond heeft via een woordvoerder aan De Telegraaf laten weten dat de huidige maatregelen "in ieder geval tot het eind van het seizoen gelden", zo schrijft de krant. Dat betekent dat duels tijdelijk worden stilgelegd zodra er voorwerpen vanaf de tribune het veld op worden gegooid. Bij een tweede incident wordt de betreffende wedstrijd zelfs helemaal gestaakt en op een later tijdstip uitgespeeld, zoals dinsdagmiddag bij FC Groningen - Ajax het geval is. Indien een speler of official wordt geraakt, dan volgt zelfs direct een staking van het duel .

De regels leidden afgelopen weekend tot liefst zeven tijdelijke stilleggingen in het betaald voetbal, waarbij het duel tussen FC Groningen en Ajax zelfs helemaal werd afgeblazen. Zaterdagavond kwamen de spelers van FC Utrecht en RKC Waalwijk nog met een opvallend gezamenlijk statement. Het duel in Stadion Galgenwaard werd ondanks twee stilleggingen op last van de burgemeester van Utrecht wél uitgespeeld. De ploegen losten dat op door de bal terug te spelen op RKC-doelman Etienne Vaessen, die het speeltuig de laatste twee minuten van de wedstrijd onbedreigd onder zijn voet hield.

Het vasthouden aan de regels heeft bovendien een aantal sportief ongewenste gevolgen. Tijdens de laatste twee speelronden in de Eredivisie en de laatste in de Keuken Kampioen Divisie worden alle wedstrijden gelijktijdig afgewerkt om een zo eerlijk mogelijke ontknoping te garanderen. Als één of meerdere wedstrijden op een latere dag worden uitgespeeld, komt dat in het geding. Ook voor de play-offs zijn problemen te voorzien, aangezien die duels met soms maar een paar dagen ertussen worden gespeeld. Dat schema biedt nauwelijks ruimte om wedstrijden (deels) uit te spelen op tussenliggende dagen.

