Koeman over rol als assistent: 'Spelers waren vaak bang om naar Ronald te stappen'

Erwin Koeman is weer assistent van zijn broer Ronald Koeman bij Oranje en probeert vooral veel gesprekken te voeren met de spelers. De broers werkten al eerder samen bij Southampton en Everton, maar na een openhartoperatie in 2020 moest de assistent-trainer wat rustiger aandoen.

De samenwerking tussen de gebroeders Koeman verloopt harmonieus, aangezien de broers het in de woorden van de oudere Erwin zelden oneens zijn. “De laatste keer dat we echt radicaal tegenover elkaar stonden was denk ik in een voetbalwedstrijd”, zegt Erwin bij de NOS. Hij en Ronald zijn twee verschillende persoonlijkheden, maar daarom misschien wel complementair aan elkaar, vindt de oud-trainer van onder meer RKC Waalwijk en Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

Met zo’n samenwerking is het de bedoeling dat je elkaar aanvult. “Als assistent moet je niet achter de hoofdtrainer aanhobbelen. Ik denk dat het voor Ronald belangrijk is dat hij weet wat hij aan mij heeft. Hij vertrouwt mij, dat is natuurlijk nicht in frage. We zijn twee verschillende karakters, maar daardoor denk ik dat we als hoofdtrainer en assistent ook goed bij elkaar passen.”

Erwin Koeman ziet vooral dat het belangrijk is om met de spelers te gaan praten. “Je hoort trainers zo vaak zeggen: de deur staat altijd open, maar dat is bij mij letterlijk zo. Ik probeer jongens op hun gemak te stellen, ook nu bij het Nederlands elftal waar het voor sommigen toch nieuw of spannend is.” In Engeland vertolkte de assistent van Oranje ook al zo’n soort taak, maar toen keken spelers meer naar de trainer op. “Daar kijken ze echt tegen je op. Spelers waren vaak bang om rechtstreeks naar Ronald toe te stappen, dus kwamen ze altijd eerst bij mij. Dan zei ik: ik los het op, of we gingen samen naar Ronald. Hier is dat anders hoor, in Nederland zijn ze niet zo bleu.”

Erwin Koeman is zelf ook wel eens hoofdtrainer en bondscoach geweest, maar dat hoeft van hem niet meer. “Ik voel mij persoonlijk het beste in de schaduw. Als ik mag kiezen, laat mij dan maar op de derde of vierde rij staan en assistent zijn.” Door een openhartoperatie in 2020 moest de winnaar van het EK in 1988 een stapje terugdoen. “Sommige trainers zeggen dat het wel meevalt, maar ik geloof dat 99 procent van alle hooftrainers in dit vak grote druk ervaart. Iedereen kijkt mee, er wordt veel van je verwacht. Dus voor mij is assistent zijn een bewuste keuze, ook vanwege mijn gezondheid.”