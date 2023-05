'Kudus en Mount zijn versterkingen voor Arsenal'

Arsenal zou Ajax-middenvelder Mohammed Kudus en Chelsea-speler Mason Mount op de korrel hebben voor de komende transferzomer. Beide voetballers werden in de Engels media gelinkt aan The Gunners. Frank de Boer denkt dat beide spelers een aanwinst kunnen zijn voor Arsenal, zeker voor de breedte. In onderstaande video bespreekt de voormalig bondscoach de transfertargets van de Premier League-grootmacht (zie onder).

