Kudus kan goed seizoen bekronen met toptransfer naar Engeland: David Ornstein noemt drie clubs

Mohammed Kudus is mogelijk bezig aan zijn laatste weken als speler van Ajax. De Ghanees trachtte afgelopen zomer al een transfer te forceren, maar toen waren de Amsterdammers nog niet bereid mee te werken aan een vertrek naar de Premier League. Dat zal na het einde van dit seizoen niet het geval zijn. Kudus kan een sterk jaar bekronen met een toptransfer naar Engeland. Volgens David Ornstein hebben Arsenal, Manchester United én Newcastle United hem op de korrel.

Ajax speelt komende zondag weliswaar nog een cruciale wedstrijd in de strijd om plek twee óf drie, maar Kudus kan nu al terugkijken op een persoonlijk uitstekend seizoen. De Ghanees is er weliswaar niet in geslaagd om met Ajax een prijs te pakken, maar individueel heeft hij zich eindelijk van zijn beste kant kunnen laten zien in Nederland. Kudus streek in de zomer van 2020 al neer in Amsterdam, maar mede door veel blessureleed kon hij de verwachtingen in zijn eerste seizoenen niet waarmaken. Bij aanvang van dit seizoen had het er even veel van weg dat het wederom een teleurstellend seizoen zou gaan worden voor de Ghanees.

Kudus maakte in de voorbereiding op dit seizoen weliswaar een sterke indruk, maar moest onder toenmalig Alfred Schreuder geduldig wachten op zijn kans. Het geduld was echter op bij Kudus, die in de slotfase van de zomerse transferperiode een transfer naar de Premier League probeerde te forceren. Everton wilde de linkspoot naar verluidt naar Engeland halen, maar Ajax ging voor een vertrek liggen. Daar kregen de Amsterdammers geen spijt van. Kudus speelde zich onder Schreuder in de basis en is ook sinds de trainerswissel in januari één van de weinige lichtpuntjes bij Ajax. Hij was in 41 wedstrijden in alle competities goed voor achttien doelpunten en zes assists. Zondag verzorgde hij nog de assist voor de belangrijke 2-1 van Brian Brobbey tegen FC Utrecht.

Het thuisduel met FC Utrecht zou zomaar de laatste wedstrijd van Kudus in de Johan Cruijff ArenA geweest kunnen zijn. Hij wordt al een tijdje nadrukkelijk gelinkt aan een vertrek uit Amsterdam. Doordat Ajax naar alle waarschijnlijkheid de miljoenen uit de Champions League misloopt, zal de club z’n inkomsten vooral uit uitgaande transfers moeten halen. De huidige nummer drie van de Eredivisie zet daarom naast een vertrek van Edson Álvarez ook in op een transfer van Kudus. Dat weet ook de doorgaans zeer betrouwbare David Ornstein. Volgens de journalist van The Athletic heeft Kudus aan interesse in ieder geval niks te klagen. Arsenal, Manchester United én Newcastle United zouden allemaal geïnteresseerd zijn in de aanvaller van Ajax. Diens prijskaartje bedraagt naar verluidt zo’n 45 miljoen euro.

Álvarez

Kudus is dus mogelijk niet de enige sterkhouder van dit Ajax die de club na dit seizoen gaat verlaten. Ook Álvarez staat er goed op in het buitenland. De middenvelder annex verdediger kon Ajax afgelopen zomer al verruilen voor Chelsea, maar de Amsterdammers wilden óók de Mexicaan niet laten gaan. Deze zomer lijkt hij niet meer te behouden. Volgens Fabrizio Romano heeft Borussia Dortmund ‘concrete’ interesse in Álvarez. Er zou ook vanuit Engeland interesse zijn. Bayern München werd de afgelopen weken eveneens genoemd als mogelijke nieuwe bestemming voor de Mexicaans international, maar Der Rekordmeister ziet af van zijn komst.