Liverpool komt met toepasselijk afscheidscadeau voor clubicoon Milner

James Milner speelde vorige week zondag zijn laatste wedstrijd namens Liverpool op Anfield, De ervaren middenvelder loopt na zeven seizoenen de deur uit bij The Reds. De nummer vijf van de Premier League heeft in ieder geval een toepasselijk afscheidscadeau gegeven.

Milner was bij Liverpool één van de spelers die maar al te graag aanlegde voor een strafschop. In zijn tijd bij The Reds nam de middenvelder maar liefst 21 strafschoppen, waarvan er negentien raak waren. Daardoor wordt Milner op Anfield een ware penaltyspecialist genoemd, waar zijn afscheidscadeau dan ook mee te maken heeft.

Artikel gaat verder onder video

De groundsman van Liverpool kwam op het idee om de routinier - die de laatste seizoenen minder aan spelen toe is gekomen bij de Engelsen - een strafschopstip cadeau te geven. Milner heeft het ludieke cadeau inmiddels ontvangen en reageert als volgt sociale media: "Wat een geweldig cadeau!. Verder geen druk. Ik zal mijn schaar en liniaal alvast maar tevoorschijn halen", zegt de 37-jarige voetballer.

Milner raakt ondanks zijn vertrek niet helemaal uit zicht van Liverpool, want hij blijft wel actief in Engeland. De routinier is zo goed als rond met het goed presterende Brighton & Hove Albion, dat komend seizoen ook voor het eerst in de clubgeschiedenis Europees voetbal zal gaan spelen.