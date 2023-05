Lokale driehoek van Nijmegen weert AZ-supporters na ongeregeldheden tegen West Ham

De lokale driehoek van Nijmegen heeft besloten dat er zondagmiddag geen AZ-supporters welkom zijn in De Goffert. Aanleiding hiervoor zijn de ongeregeldheden die een deel van de Alkmaarse supporters veroorzaakte na de Conference League-uitschakeling tegen West Ham United.

Na afloop van de wedstrijd brak een groot aantal AZ-supporters door een hek en bestormde de eretribune waar familieleden van West Ham-spelers zaten. Daarnaast werden er meerdere agenten en ME’ers mishandeld. NEC maakt op de officiële clubkanalen bekend dat er zondagmiddag geen uitsupporters welkom zijn tijdens de competitiewedstrijd.

Artikel gaat verder onder video

“De laagdrempeligheid van de ongeregeldheden in Alkmaar afgelopen donderdag maken de vrees voor herhaling in Nijmegen groot. Het toelaten van deze supporters is daarmee een groot risico voor de veiligheid van goedwillende supporters”, is te lezen in het statement. Burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls betreurt dat deze maatregel nodig is.

Reactie Van Schaijk

NEC-algemeen directeur Wilco van Schaijk baalt ook, maar heeft ook begrip voor de keuze. “NEC staat voor thuis-én uitsupporters. Daarom betreuren we de beslissing om morgen geen AZ-supporters toe te laten, maar hebben we na overleg met de lokale driehoek ook begrip voor het besluit. Het doet pijn dat de goedwillende supporters moeten lijden onder enkele kwaadwillende”, reageerde van Schaijk.