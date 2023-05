Makaay zet streep door mogelijke opvolger van Giménez bij Feyenoord

Roy Makaay vindt sc Heerenveen-spits Sydney van Hooijdonk nog niet geschikt als eventuele opvolger van Santiago Giménez bij Feyenoord. Met zestien doelpunten is Van Hooijdonk gedeeld topscorer van de Eredivisie en bij Dit was het Weekend werd de vraag opgeworpen of hij goed genoeg zou zijn voor een overstap naar de aanstaande landskampioen.

"Nee, ik denk het niet", reageerde Makaay op de vraag of Van Hooijdonk in staat is om Giménez op te volgen. "Misschien over twee jaar. Dit is pas het eerste seizoen waarin hij vast speelt. Als hij dit nog één of twee seizoenen kan doen, dan wordt hij interessant." Kenneth Perez nam het op voor Van Hooijdonk. "Ik vind het wel knap. Het is een vrij beperkte speler. Zestien goals is toch knap, hoor."

De analisten zagen Van Hooijdonk zaterdag scoren in de gewonnen uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (2-3). "Het was een goede goal, zoals hij voor zijn man kwam", vond Makaay. "Op dit moment zou ik hem als Feyenoord niet halen, maar het wordt een ander verhaal als hij zich zo blijft ontwikkelen."

Giménez, die na de 0-2 zege op Excelsior nog geen duidelijkheid kon verschaffen over zijn toekomst, is volgens Makaay een 'heel goede' spits. "Hij oogt niet snel, maar dat is hij wel. Technisch vind ik hem heel goed. Hij kan geweldig koppen en is voor tegenstanders ook een handenbindertje. Ik hoop voor Feyenoord en de Eredivisie dat hij nog een jaar blijft. Tegen AS Roma zag je dat hij het op dat niveau nog lastig had. Misschien komt er een club waar hij geen nee tegen kan zeggen, maar ik denk dat het voor zijn ontwikkeling goed is om nog een jaar te blijven."