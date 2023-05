Antonio Mateu Lahoz heeft zaterdagmiddag een ultiem eerbetoon gekregen na afloop van de wedstrijd tussen Osasuna en UD Almería (3-1). De Spaanse scheidsrechter is bezig aan zijn afscheidstournee in LaLiga en kreeg na het laatste fluitsignaal een heuse erehaag van de Osasuna-spelers. Daat deed hem zichtbaar goed.

Eind vorige maand werd bekend dat Lahoz bezig is aan zijn laatste weken als scheidsrechter in LaLiga. De hoogste Spaanse competitie zal volgend seizoen geen gebruik meer maken van de diensten van de 46-jarige arbiter, die hoogstwaarschijnlijk ook definitief een punt zal zetten achter zijn actieve carrière als scheidsrechter. Lahoz is dus bezig aan zijn laatste weken als scheidsrechter en beleefde zaterdag een mooi moment, toen hij na het duel tussen Osasuna en Almería een erehaag kreeg van de thuisspelende ploeg.

Artikel gaat verder onder video

Lahoz is sinds 2008 actief op het hoogste Spaanse niveau en floot sindsdien meer dan 280 wedstrijden in LaLiga. In Nederland is hij vooral bekend vanwege zijn omstreden optreden op het afgelopen WK tussen Oranje en Argentinië, toen hij liefst 19 gele kaarten trok.