UEFA is onverbiddelijk en wil Osasuna niet in Conference League hebben

Het Spaanse Osasuna mag van de UEFA niet deelnemen aan de voorrondes van de Conference League. De Europese voetbalbond verwierp dinsdag het beroep dat de club uit Pamplona had aangetekend tegen de straf die het kreeg voor de vermeende betrokkenheid bij een matchfixing-schandaal in het seizoen 2013-14. Hoewel Osasuna zich ook hier niet zonder slag of stoot bij neerlegt, lijkt de uitspraak goed nieuws voor Athletic Club uit Bilbao.

Osasuna maakt dinsdagavond zelf bekend dat het beroep dat de club had aangetekend verworpen is. "De club deelt de mening van de UEFA niet en is het niet eens met het uitgevoerde onderzoek", schrijft het op de eigen clubsite. "We betreuren de boodschap die de UEFA afgeeft aan de voetbalwereld door hen te straffen die corruptie afzweren en juridisch proberen tegen te gaan."

Daarmee refereert de club aan de manier waarop het matchfixing-verhaal de wereld in kwam. De club meldde namelijk zélf in 2015 dat er mogelijk tegenstanders waren omgekocht door het vorige bestuur om degradatie uit LaLiga te voorkomen. De UEFA-reglementen schrijven echter voor dat een club kan worden uitgesloten van Europees voetbal als het na april 2007 betrokken zou zijn geweest bij een corruptie-zaak. Afgelopen seizoen plaatste Osasuna zich voor het eerst sinds het seizoen 2006-07 voor (de voorronde) van een Europees toernooi.

Het nieuws dat de UEFA het beroep van Osasuna heeft afgewezen is ongetwijfeld met instemming ontvangen in Bilbao. De vrijgekomen plaats in de voorronde van de Conference League zou namelijk naar Athletic Club gaan, dat in de competie juist naast het ticket greep maar het nu alsnog in de schoot geworpen zou krijgen. Toch geeft Osasuna de moed niet op: de club schrijft "alle legale instrumenten die wij ter beschikking hebben" te blijven inzetten om alsnog toegelaten te worden tot de voorrondes.