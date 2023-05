Matthijs de Ligt heeft maar één woord nodig om stemming in Bayern-kleedkamer te omschrijven

Matthijs de Ligt stond na afloop van de 1-3 thuisnederlaag van Bayern München tegen RB Leipzig balend voor de camera's van Sky Sport. De verdediger werd gevraagd naar de stemming in de kleedkamer en had aan één woord voldoende om die te omschrijven.

"Dood", luidde het antwoord van De Ligt veelzeggend. In vloeiend Duits omschrijft hij hoe de vlag erbij hangt in Beieren. "Het is niet makkelijk te zeggen, de situatie waarin wij zitten", klinkt het onder meer zuchtend. Hij heeft niet zoveel zin om het over concurrent Borussia Dortmund te hebben: "We moeten eerst naar onszelf kijken. We hebben niet goed gespeeld."

Als gevolg van de nederlaag riskeert Bayern de koppositie in de Bundesliga zondag te verspelen aan de concurrent uit Dortmund, die op bezoek gaat bij FC Augsburg. "Hopelijk kan Dortmund morgen niet winnen", spreekt De Ligt nog wel uit, maar ook als dat niet gebeurt is de titel in zijn ogen geen vanzelfsprekendheid. "Wij moeten zelf op de laatste speeldag (tegen FC Köln, red.) ook nog winnen. Als we spelen zoals vandaag dan wordt dat ook niks", klinkt het verslagen.

Tuchel en Kahn

Trainer Thomas Tuchel tastte na afloop van de wedstrijd in het duister over het verval van zijn ploeg, die halverwege nog met 1-0 voorstond maar het na rust helemaal weggaf tegen de nummer drie. "We stopten gewoon met voetballen na een half uur", aldus de trainer. "We gaven niet thuis in de tweede helft, daar heb ik geen verklaring voor." CEO Oliver Kahn zat te balen op de tribune, zo gaf hij toe. "Ik had niet het gevoel dat we nog iets konden doen na de gelijkmaker. Dit is bitter. We zijn diep teleurgesteld dat we dit weggegeven hebben", aldus de oud-doelman.