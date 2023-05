Mike Verweij kondigt transfer aan: 'Hij mag vertrekken, heeft het niveau van Ajax niet'

Jorge Sánchez mag uitkijken naar een nieuwe club, zo weet Mike Verweij. De 25-jarige rechtsback maakte een jaar geleden voor circa vijf miljoen euro de overstap van Club América naar Ajax, maar heeft nog niet bewezen het niveau aan te kunnen.

"Er zijn wel meer spelers die mogen uitkijken naar een nieuwe club en daar is hij er zeker één van. Hij heeft wel bewezen dat hij het niveau van Ajax niet heeft", zegt Verweij, clubwatcher van Ajax voor De Telegraaf, in de podcast Kick-Off. Sánchez speelde in maart en april meerdere wedstrijden als vervanger van de geblesseerde Devyne Rensch, maar Valentijn Driessen gaat niet mee met de suggestie dat de Mexicaan 'aardig' voor de dag kwam.

"Bij Ajax moet je de lat wel hoger leggen. Als je daar tevreden mee bent, moet je ook niet raar opkijken dat je volgend jaar lekker Conference League speelt", aldus Driessen. "Het is wel iemand die in het Mexicaanse elftal speelt, dus daar krijg je normaal gesproken wel iets voor terug. Daar hoef je niet te veel verlies op te lijden."

