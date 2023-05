Moet Van Nistelrooij vrezen voor zijn positie bij PSV? 'Kans dat de geschiedenis zicht herhaalt'

De druk ligt er bij PSV vol op voor het komende weekend. Door de onrust over trainer Ruud van Nistelrooij de laatste dagen, plus het gelijke spel tegen sc Heerenveen (3-3) moet er komend weekend tegen AZ een goed resultaat komen. Als het de tweede plaats nog uit handen geeft aan achtervolger Ajax, dan kan dat weleens verstrekkende gevolgen hebben.

Dan moet mogelijk ook coach Van Nistelrooij gaan vrezen voor zijn positie. Hoewel Omroep Brabant dat niet met die woorden schrijft, is dat indirect wel af te lezen aan de analyse, over ‘het onrustige seizoen’ waarin PSV het ‘kookpunt’ heeft bereikt. “Wordt PSV onverhoopt derde zal dit allemaal nog een staartje krijgen”, voorspelt de regionale omroep. “Brands kan niet anders dan Van Nistelrooij blijven steunen, maar in de tussentijd is Earnest Steward aangesteld als technisch directeur. Hoewel de verwachting is dat hij door wil gaan met de trainer, kan hij makkelijker dan de algemeen directeur anders doen besluiten.”

Het besluit zal afhangen van het resultaat komend weekend en de sfeer in de groep. Ook omdat de Raad van Commissarissen de baas is gebleken in Eindhoven, eerder dit seizoen. En Voetbal International weet ook dat de RvC zich ‘onherroepelijk gaat roeren’ als de strijd om de tweede plaats nog wel misgaat. “Want dan loopt PSV de kans op Champions League-voetbal mis en de 35 miljoen euro die daaraan kleeft, terwijl het juist financieel wil inlopen op Ajax. Dat dit scenario gevolgen gaat hebben, is dan zeer aannemelijk. Want dat de raad van commissarissen van PSV een zeer dominante en bepalende rol speelt, werd dit seizoen al pijnlijk duidelijk.”

Beide media weten dat de tweede plaats zeker helpt om de positie van Van Nistelrooij te verstevigen, na de ontwikkelingen de afgelopen dagen in het Philips Stadion. Maar ook dat biedt geen zekerheid. “Dan nog is het de vraag of de grootste onvrede van een groep bepalende spelers dan wordt weggenomen. Lukt dit niet, dan bestaat de kans dat de geschiedenis zicht herhaalt bij PSV”, haalt VI herinneringen op. “In 2002 zorgden een groep ontevreden spelers – in die tijd De Bende van Acht genoemd – dat trainer Erik Gerets aan de kant werd gezet. Brands en Stewart zullen er alles aan moeten doen om dit scenario te voorkomen.”

In de FCUpdate Podcast bespreken host Stan Timmerman en redacteur Frank Hoekman het seizoen van PSV. Frank trekt een lachende conclusie over de Brabantse club: "PSV wilde Ajax achterna dit seizoen, qua onrust is dat gelukt en ze hebben meer prijzen." Beluister de podcast hieronder of op Spotify!