PSV in de problemen, Hiddink wordt van stal gehaald

PSV draait onder Ruud van Nistelrooij een teleurstellend seizoen en kijkt voor volgend seizoen al naar hulp van Guus Hiddink. Ditmaal lijkt niet Ajax er met de titel vandoor te gaan, maar het Feyenoord van Arne Slot. Alleen de bekerwinst en de tweede plaats kunnen het seizoen van PSV nog redden.

Ondanks de wat teleurstellende resultaten zit Van Nistelrooij nog veilig op zijn stoel in Eindhoven, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. In 2012 moest zijn huidige assistent Fred Rutten wel het veld ruimen, terwijl PSV toen maar twee verliespunten meer had. De huidige trainer van PSV heeft tot nu toe nog veel steun vanuit de club.

In het jaar dat Ajax slecht draait in de competitie, lukt het PSV niet om de landstitel op te pakken. De clubleiding heeft Van Nistelrooij daar dit seizoen ook niet bepaald bij geholpen. Uit noodzaak werden Cody Gakpo en Noni Madueke halverwege het seizoen verkocht aan Liverpool en Chelsea. Vervangers Fabio Silva en Thorgan Hazard kwamen te laat en dat heeft de selectie dure punten gekost.

Het team ontwikkelt zich ook niet goed en leunt teveel op de individuele klasse van Xavi Simons. Voor de winterstop was het Gakpo die PSV bij de hand nam. De Eindhovenaren moeten oppassen voor de vierde plaats, want Simons heeft al duidelijk aangegeven niet te willen voetballen in de Conference League. En voor de trainerspositie van Van Nistelrooij is dat ook geen aanbeveling.

Hiddink gaat helpen met scouting

Voor volgend seizoen wil PSV meer bezig gaan met scouting en daar moet Hiddink, volgens Voetbal International, bij gaan helpen. De voormalig trainer van PSV gaat op de achtergrond meekijken bij de scouting. Ook oud-spelers van de Eindhovenaren uit het buitenland zouden daar een goede rol in kunnen krijgen. De scouting voelde zich de afgelopen jaren genegeerd en hopen met de nieuwe technisch directeur Earnest Stewart een frisse start te maken.