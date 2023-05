Mourinho kan borst natmaken: UEFA maakt pikante keuze voor scheidsrechter in halve finale tegen Leverkusen

Ook bij AS Roma ligt José Mourinho dit seizoen weer regelmatig overhoop met scheidsrechters in binnen- en buitenland. Waar hij in de Serie A moet vrezen voor een forse straf naar zijn uitlatingen aan het adres van Daniele Chiffi na het gelijkspel met Monza van vorige week, krijgt The Special One donderdag in de Europa League te maken met een oude bekende die hij ongetwijfeld liever niet was tegengekomen.

De UEFA heeft namelijk de Engelsman Michael Oliver aangesteld voor de heenwedstrijd in de halve eindstrijd van het tweede Europese toernooi. Football Italia dook in de archieven en komt dinsdag met een opvallende statistiek. Mourinho kent Oliver namelijk goed van zijn dienstverbanden bij achtereenvolgens Chelsea, Manchester United en Tottenham Hotspur.

Derhalve floot Oliver al 21 keer een duel waarin Mourinho als coach optrad. Daarin kregen de elftallen van de Portugees in totaal zes penalty's tegen, een gemiddelde van één per 3,5 duel. Niet één andere scheidsrechter wees in de lange loopbaan van The Special One zo vaak naar de stip als Oliver. In 2021 verzuchtte Mourinho, destijds trainer van Tottenham Hotspur al eens dat het aantal strafschoppen dat hij tegen kreeg van de arbiter in zijn ogen 'verbazingwekkend' was.

Donderdag begint AS Roma, dat in de kwartfinale afrekende met Feyenoord, met een thuisduel aan de halve finale waarin het Nederlands getinte Bayer Leverkusen de tegenstander is. Aan Duitse zijde treft Mourinho een trainer die hij jarenlang onder zijn hoede had in de persoon van Xabi Alonso. De Spanjaard kwam tussen 2010 en 2013 onder Mourinho tot 151 duels voor Real Madrid.