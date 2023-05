Mulder keek met ongeloof naar Ajax-spelers: 'Dit is toch belachelijk?'

Youri Mulder heeft afgelopen weekend met verbazing gekeken naar de penaltyserie tussen PSV en Ajax. De oud-voetballer vertelt bij Rondo dat hij het ‘ongelofelijk’ vindt hoe de spelers van Ajax omgingen met de strafschoppen.

“De rest was natuurlijk ook al een grote verschrikking, vooral de eerste helft. Maar met name het einde vond ik ongelofelijk, dan heb ik het over de strafschoppenserie”, begint de oud-spits. “Als je ziet hoe die spelers op die goal trappen, dan heb ik het over Brian Brobbey en Jurriën Timber, blijft dat bij mij wel het meeste hangen”, gaat de analist verder. Mulder vindt het onbegrijpelijk dat de Ajacieden hun penalty's met zoveel risico inschoten.

Heitinga gaf na de wedstrijd aan dat Ajax niet had getraind op een mogelijk penaltyscenario. Ook daar stoorde Mulder zich aan. “Kijk, je hoeft er ook niet echt op te trainen, maar je kunt er wel iets van zeggen als je een penalty neemt ala Brobbey, dat je dat zo níet wil hebben”, vertelt hij aan tafel bij Rondo.

Ook Álvarez bekritiseerd

Daarna komt ook nog de gemiste penalty van Álvarez ter sprake. “Dit is toch belachelijk”, reageert Mulder na het zien van de misser. De strafschoppenserie tijdens de bekerfinale was sowieso niet van hoog niveau. Er werden in totaal vier penalty’s gemist. Oud-spits Danny Koevermans denkt te weten waar dat mee te maken heeft. “Neem gewoon een normale aanloop. Het lijkt wel een soort show waar iedereen elkaar wel na lijkt te doen. Ga gewoon schuin achter die bal staan en schiet hem in de hoek, net als wat Thorgan Hazard deed”, reageert de voormalig PSV'er.