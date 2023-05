Na Van Nistelrooij wil ook keeper Benítez vertrekken bij PSV

In navolging van trainer Ruud van Nistelrooij wil ook doelman Walter Benítez deze zomer vertrekken bij PSV. Aan die vertrekwens liggen persoonlijke redenen ten grondslag, maar de club probeert de keeper te behouden, zo weet journalist Mounir Boualin van FCUpdate.

De dertigjarige Benítez kwam in de zomer transfervrij over van OGC Nice en tekende een contract voor drie seizoenen. Hij kreeg vanaf het begin van het seizoen de voorkeur boven Joël Drommel en bleef het hele seizoen de eerste keeper, afgezonderd van de wedstrijden in de KNVB Beker en een periode waarin hij geblesseerd was.

Artikel gaat verder onder video

Benítez begon zijn carrière in zijn thuisland Argentinië bij Quilmes AC en speelde daar tussen 2011 en 2016, om vervolgens de overstap te maken naar Nice. Na 188 officiële wedstrijden voor die club streek hij neer bij PSV, waarvoor hij tot 40 optredens kwam. Daarin kreeg hij 46 tegendoelpunten en hield hij 13 keer de nul.

PSV staat op de tweede plek in de Eredivisie en won dit seizoen twee prijzen, maar toch is het crisis in Eindhoven. Het is de verwachting dat meerdere spelers gaan nadenken over hun toekomst bij de club.

In de nieuwste FCUpdate Podcast wordt gesproken over de wedstrijd PSV - sc Heerenveen en over de strijd om plek twee tussen PSV en Ajax.