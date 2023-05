Negentienjarige grensrechter gewurgd tijdens wedstrijd in Duits amateurvoetbal

Een schokkend incident in het Duitse amateurvoetbal. Vlak voor het einde van een wedstrijd in de Kreisliga A hebben toeschouwers een grensrechter aangevallen, zo schrijft BILD.

Het ging om een wedstrijd tussen RW Germania en Osmanlispor Dortmund, allebei clubs uit Dortmund. In de 89ste minuut maakte Halil Elitok namens Osmanlispor de 2-2. Daarna ontspoorde de wedstrijd en werd een negentienjarige grensrechter aangevallen door meerdere toeschouwers. Een van de toeschouwers greep de grensrechter secondenlang bij de keel.

De reden voor de woede is niet meteen duidelijk. De boze toeschouwers waren fans van Osmanlispor, de ploeg die scoorde. BILD speculeert dat er misschien nog onvrede leefde over een mogelijke buitenspelsituatie voorafgaand aan de 2-1 van RW Germania.

Yunus Irmak, woordvoerder van Osmanlispor, betreurt het incident. "We waren heel blij met de gelijkmaker. Niemand had een reden om de grensrechter aan te vallen. Ik heb veel toeschouwers gesproken, ook neutrale, maar niemand zag het gebeuren."

Toen de politie ter plaatse kwam, was er geen spoor meer van de man die de grensrechter zou hebben aangevallen. Het was niet de eerste keer dat Osmanlispor voor problemen zorgde: in 2020 sloeg een speler een scheidsrechter het ziekenhuis in uit woede over een rode kaart.

BILD en FUPA.net publiceren meerdere foto's van de ongeregeldheden.