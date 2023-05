Nieuwe beelden duiken op: Cillessen bekogeld, FC Twente - NEC bijna definitief gestaakt

Het had weinig gescheeld of de wedstrijd tussen FC Twente en NEC was vrijdagavond definitief gestaakt. Scheidsrechter Danny Makkelie besloot de wedstrijd kort stil te leggen nadat bier op het veld was gegooid en uit nieuwe beelden van ESPN blijkt dat doelman Jasper Cillessen daar bijna door was geraakt.

Nadat Twente de 2-0 maakte via Virgil Misidjan, werd door een thuissupporter bier op het veld gegooid. Cillessen ontweek het bekertje. Als hij was geraakt, zo schrijven de regels voor, dan was de wedstrijd meteen definitief gestaakt. Op de beelden is te zien dat Cillessen uit een reflex richting het bekertje trapt, waardoor ESPN-analist Kenneth Perez zich afvroeg: "De trap is een logische reactie, maar wat als hij ‘m raakt? Wordt het dan gestaakt?"