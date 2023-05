Nieuwe foto duikt op: hooligan FC Groningen kondigde actie aan op sociale media

Dat het dwarsbomen van FC Groningen - Ajax een vooropgezet plan was, werd zondag wel duidelijk. Inmiddels is daar nog meer bewijs voor: de hooligan die het veld opkwam met een spandoek, kondigde zijn actie aan via sociale media.

De persoon (of iemand anders met hetzelfde doek) poseerde van tevoren met het doek. Bij de post werd een tekst gezet waarin werd aangekondigd dat de wedstrijd verstoord zou worden. "Hahahaha, los zo meteen op het veld." De regionale website Sikkom heeft de foto gepubliceerd.

Artikel gaat verder onder video

Al vroeg in de wedstrijd werden rookbommen het veld op gegooid. Toen dat na een onderbreking opnieuw gebeurde, zag Jeroen Manschot zich genoodzaakt de wedstrijd definitief te staken. Na afloop zei de scheidsrechter tegen ESPN dat er al signalen waren dat de wedstrijd ontregeld kon worden.

Manschot zei te vermoeden dat de acties waren voorbereid. "Dat moet wel, als je ziet hoe het gebeurt. Dat kan haast niet anders. Dit zijn geen impulsieve dingen. Als je zulke dingen mee het stadion in neemt, dan doe je dat voorbereid. Dat plan je, dat doe je moedwillig. Als je zelfs al de minuut benoemt waarop je dingen wilt doen… Ja, het is te triest voor woorden."